Вору в законе Рашиду Джамбульскому вынесли еще один приговор

Оренбургский суд дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 17,5 года колонии

Оренбургский областной суд приговорил 59-летнего вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский, к 17,5 года колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Хачатряна признали виновным в преступлении по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Установлено, что с апреля по август 2019 года он осуществлял криминальное влияние на территориях Оренбургской области и Республики Татарстан.

Он лично участвовал во встречах лидеров криминальной среду, организовал и возглавил преступную группу, члены которой совершали вымогательства и хищения. Полученные деньги он распределял между участниками криминального сообщества.

С 2023 года Хачатрян отбывает 18-летний срок.

Ранее сообщалось, что приговоренного к пожизненному из Ивановской области уличили еще в одном преступлении.