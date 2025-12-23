Реклама

Вору в законе Рашиду Джамбульскому вынесли еще один приговор

Оренбургский суд дал вору в законе Рашиду Джамбульскому 17,5 года колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Прайм Крайм»

Оренбургский областной суд приговорил 59-летнего вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский, к 17,5 года колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Хачатряна признали виновным в преступлении по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Установлено, что с апреля по август 2019 года он осуществлял криминальное влияние на территориях Оренбургской области и Республики Татарстан.

Он лично участвовал во встречах лидеров криминальной среду, организовал и возглавил преступную группу, члены которой совершали вымогательства и хищения. Полученные деньги он распределял между участниками криминального сообщества.

С 2023 года Хачатрян отбывает 18-летний срок.

Ранее сообщалось, что приговоренного к пожизненному из Ивановской области уличили еще в одном преступлении.

