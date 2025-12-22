Реклама

22:36, 22 декабря 2025Силовые структуры

Жестокое избиение инста-модели в Москве квалифицировали как покушение

Baza: Избиение модели Тартановой квалифицировали как покушение на убийство
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жестокое избиение российской инста-модели (Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Анжелики Тартановой было квалифицировано как покушение на убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным возбудить новое уголовное дело по соответствующей статье. В медиа прозвучали факты регулярного насилия, чрезмерного контроля и систематических унижений девушки от ее бойфренда.

Сейчас фигуранту вменили пока лишь причинение тяжких телесных повреждений. Судом он был отправлен под домашний арест. Меру пресечения избрали на срок один месяц и 24 дня.

Ранее сообщалось, что Тартанова бесследно исчезла после общения с бойфрендом. Вскоре девушку нашли в реанимации столичной Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Оказалось, что пострадавшая две недели находилась в нейрохирургическом отделении с многочисленными травмами.

Девушка успела рассказать врачам, что она была избита возлюбленным. По ее словам, мужчина наносил ей удары с такой силой, что она не могла встать с постели и разговаривать. За 18 дней медикам удалось стабилизировать состояние пациентки, но на фоне двух перенесенных трепанаций черепа она стала терять память, забыв о своем 16-летнем сыне и родителях.

