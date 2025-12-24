Реклама

Наука и техника
10:34, 24 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Названо неожиданное влияние ИИ на жизнь людей

Политолог Анна Сытник: Распространение ИИ развивает критическое мышление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Распространение искусственного интеллекта (ИИ) может развивать критическое мышление людей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.

По словам политолога, в последнее время каждый может использовать ИИ для различных целей. При этом большинство людей уже успело привыкнуть к подобному контенту и не принимает фейковые фото и видео за чистую монету.

«ИИ внес вклад в повышение критического мышления обычного человека», — резюмировала она.

Ранее политолог Елена Зиновьева назвала способ борьбы с дипфейками. По ее мнению, она уже требует различных законодательных мер.

