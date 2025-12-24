Реклама

01:32, 24 декабря 2025

Экс-советник Трампа обвинил Запад в некомпетентности и провалах на Украине

Экс-советник Трампа Болтон: Запад в целом теряет Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что серия провалов и ошибок Запада повысила шансы России на победу в конфликте на Украине. Об этом политик написал в авторской колонке для газеты The Washington Post.

В своем материале Болтон указал, что Запад в целом «теряет Киев».

«Недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на победу в конфликте на Украине. Запад теряет Киев», — указал бывший советник Трампа.

По его словам, вмешательство нынешнего президента Соединенных Штатов и провал ЕС после блокировки Бельгии плана по российским активам усугубили разобщенность Запада.

Ранее Джон Болтон высказал мнение, что американский лидер не сделает достаточно, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Он добавил, что Трамп не ввел санкции против российской нефти и газа, воспользовавшись механизмом ограничения цен.

До этого Джон Болтон сравнил американского лидера с Иосифом Сталиным после выдвинутого в его адрес обвинения.

