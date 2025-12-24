Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:17, 24 декабря 2025Россия

Глава РФПИ раскрыл главную причину конфликта на Украине

Дмитриев: Коррупция команды Байдена лежала в основе конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Коррупция команды бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена лежала в основе начала украинского конфликта. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны», — подчеркнул он.

До этого президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине, а также затягивать мир. Так глава РФПИ оценил статью издания Politico под заголовком «Проблемой ЕС является не Бельгия, а Трамп».

В ноябре Кирилл Дмитриев репостнул новость телеканала RT о включении его в санкционный список на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    МИД России назвало имя нового посла по особым поручениям

    Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

    На Западе уличили Зеленского в одном действии после коррупционного скандала

    Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

    В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

    Иностранные компании захотели вернуться в Россию

    Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok