Медведев раскрыл число подписавших контракт с ВС России в 2025 году

Медведев: В 2025 году контракт с ВС России подписали около 417 тысяч человек

С января 2025 года число граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами (ВС) России, составило 417 тысяч, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии совещательного органа. Видео с мероприятия политик опубликовал в Telegram.

Медведев добавил, что более 36 тысяч граждан поступили на службу в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. «Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о большом числе желающих служить в беспилотной авиации. По его словам, из-за этого Минобороны вынуждено объявлять конкурс.

В сентябре глава государства подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий добровольцам специальной военной операции. Теперь для этого не потребуется проходить военные сборы. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.