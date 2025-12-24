Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:00, 24 декабря 2025Из жизни

Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

Беженцы в Лондоне использовали приложение для свиданий, чтобы обокрасть жертв
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: George Brynzan / Unsplash

В Лондоне поймали двоих преступников, которые использовали приложение для свиданий для проникновения в дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

Двое беженцев из Афганистана создавали фейковые профили в приложении для знакомств, чтобы втираться в доверие и получать приглашение в гости. 23-летний Рахмат Хан Мохаммади и 27-летний Мохаммед Билал Хотак на протяжении нескольких месяцев обманом попадали в квартиры, а затем под предлогом включения музыки на YouTube выманивали пароли от телефонов.

После этого мошенники находили способ незаметно ускользнуть из квартиры вместе с чужим смартфоном и совершали финансовые операции при помощи банковского приложения. Жертва, которая отлучалась за водой или в туалет, вернувшись, обнаруживала пустую комнату, кражу и мгновенные списания с банковского счета.

Мохаммади обокрал больше 11 человек за пять месяцев. На счету Хотака около пяти жертв. Мошенники получили 5 лет и 3,5 года тюрьмы соответственно.

Материалы по теме:
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт злоумышленники прикинулись полицейскими, проникли в частный дом и похитили деньги и украшения. Один из них предъявил поддельный ордер и устроил в доме незаконный обыск, продлившийся почти час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Пассажиров попросили не надевать вещи из одного материала в самолет во время праздников

    67-летняя Мадонна показала фото в корсете и чулках

    Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

    Путину передали список на помилование

    Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине

    «Союз» с «Аистами» подготовили к пуску

    Залужного с женщиной в милом купальнике обнаружили на Карибах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok