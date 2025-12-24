Мужчина 13 лет накачивал жену наркотиками и насиловал ее вместе с приятелями

В Великобритании начался суд над мужчиной, который, по версии следствия, 13 лет насиловал жену вместе с приятелями. Об этом пишет The New York Times.

На скамье подсудимых оказался 49-летний Филип Янг из города Суиндон, графство Уилтшир, и еще пятеро мужчин. Они обвиняются в изнасилованиях Джоан Янг, которые происходили с 2010 по 2023 год. Сторона обвинения утверждает, что Филип Янг по меньшей мере 11 раз накачивал жену наркотиками и насиловал. Остальные подозреваемые также обвиняются в том, что занимались с женщиной сексом без ее согласия.

Других сведений по делу прокуратура пока не предоставляет. Известно, что Филип Янг дополнительно обвиняется во многочисленных случаях сексуального насилия, сексуальных домогательствах, вуайеризме, хранении непристойных снимков детей и экстремального секса. Всего британца обвиняют по 500 пунктам. Остальные подсудимые, которым от 31 до 61 года, также обвиняются в других преступлениях, помимо изнасилований Джоан Янг.

В полиции заявили, что процесс стал результатом сложного масштабного расследования. Дополнительная информация по делу остается засекреченной, чтобы избежать возможного давления на присяжных.

В декабре 2024 года сообщалось, что во Франции приговорили к 20 годам тюрьмы 71-летнего Доминика Пелико. Мужчина накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее.

