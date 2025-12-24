На Украине пожаловались на резкое сокращение помощи со стороны США

В 2025 году США сократили финансовую помощь Киеву в 77 раз

Соединенные Штаты резко снизили объемы финансовой поддержки Украины в 2025 году. Выплаты были сокращены в 77 раз по сравнению с предшествующим периодом, пишет украинская газета «Зеркало недели».

Так, в период с января по октябрь 2025 года объем средств, поступивших из Вашингтона на Украину, составил около 580 миллионов долларов. За аналогичные десять месяцев прошлого года американская сторона направила на нужды Киева 45,7 миллиарда долларов.

Такое резкое сокращение говорит о фактическом прекращении масштабного прямого финансирования украинского бюджета.

Ранее президент США Дональд Трамп прошелся по своему предшественнику Джо Байдену за крупные расходы на помощь Украине. По словам политика, его предшественник «был дураком», который ужасно поступил с США.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс резко высказался о предоставлении американской помощи Украине. Он подчеркнул, что судьба пожилых американцев важнее Украины.

