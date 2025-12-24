В России заявили о позитивных сдвигах в дипломатии с США

Депутат Чепа заявил о позитивных сдвигах в дипломатии России и США

Есть определенные позитивные сдвиги в дипломатии между Россией и США, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Шаг за шагом Москва и Вашингтон нормализуют отношения, это происходит уже на протяжении нескольких месяцев, отметил депутат.

«Вы видите, что, несмотря на усилия, лицемерие Европы и [президента Украины Владимира] Зеленского, движение в сторону мирного соглашения идет, идет последовательно. В том числе есть трек и на экономическом вираже, есть политические интересы: это и борьба с терроризмом, это и космос, и другие вопросы. У нас налаживаются определенные отношения с Конгрессом США, уже ведутся какие-то разговоры о совместных встречах. Идет процесс на всех направлениях, но очень много противников всего этого и недругов, которые пытаются все это поломать», — высказался Чепа.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что успех переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.

