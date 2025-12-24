Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 24 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о позитивных сдвигах в дипломатии с США

Депутат Чепа заявил о позитивных сдвигах в дипломатии России и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Есть определенные позитивные сдвиги в дипломатии между Россией и США, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Шаг за шагом Москва и Вашингтон нормализуют отношения, это происходит уже на протяжении нескольких месяцев, отметил депутат.

«Вы видите, что, несмотря на усилия, лицемерие Европы и [президента Украины Владимира] Зеленского, движение в сторону мирного соглашения идет, идет последовательно. В том числе есть трек и на экономическом вираже, есть политические интересы: это и борьба с терроризмом, это и космос, и другие вопросы. У нас налаживаются определенные отношения с Конгрессом США, уже ведутся какие-то разговоры о совместных встречах. Идет процесс на всех направлениях, но очень много противников всего этого и недругов, которые пытаются все это поломать», — высказался Чепа.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что успех переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

    Стало известно об ответе Москвы на ограничения в выдаче виз со стороны Вашингтона

    Путин заявил об окончании моратория на штрафы для застройщиков

    Путин призвал вывести российскую экономику на новый уровень

    Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой фразой «ой, я вас умоляю»

    На Украине объяснили требование Зеленского по созданию свободной экономической зоны

    Плющенко рассказал о многомиллионных тратах на избитую матерью ученицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok