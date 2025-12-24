Реклама

15:09, 24 декабря 2025Россия

Собянин назвал число находящихся на СВО москвичей

Мэр Собянин заявил, что тысячи москвичей находятся в зоне СВО
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тысячи москвичей находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число назвал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он отметил, что некоторые из них добровольно помогают военнослужащим.

До этого мэр рассказал, что столица обеспечивает контрактникам дополнительные выплаты, которые идут из городского бюджета, а также разовые выплаты.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы заботятся об их семьях и обеспечивают социальную поддержку.

В августе 2025 года сообщалось, что в зоне проведения спецоперации находятся около 90 тысяч жителей Москвы.

Кроме того, в Москве развернуты крупнейшие госпитали для получивших ранения военнослужащих, а также создан крупнейший в России реабилитационный центр.

