«Союз» с «Аистами» подготовили к пуску

«Роскосмос»: Ракету «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» собрали на Восточном

Ракету-носитель «Союз-2.1б», старт которой запланирован на конец недели, собрали на космодроме Восточный. О подготовке к старту рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На космодроме собрали ракету космического назначения "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" для запуска спутников "Аист-2Т" и других малых аппаратов», — говорится в сообщении.

Специалисты выполнили стыковку космической головной части и третьей ступени ракеты-носителя с «пакетом» первой и второй ступеней. Перед вывозом «Союза» на стартовый комплекс установят электротермочехол на головную часть.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что студенческие спутники формата CubеSat отправят на орбиту вместе с аппаратами «Аист-2Т». Запуск «УниверСат-2025» станет пятым в истории программы, которая стартовала в 2019 году.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» показала стендовые испытания двигателя российских ракет-носителей семейства «Союз-2» на видео.