Россия
08:36, 24 декабря 2025Россия

Стало известно о пожаре на предприятии после атак БПЛА в российском регионе

Миляев: Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области из-за БПЛА
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О таких последствиях рассказал губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал, пламя уже удалось локализовать.

Тульский губернатор отметил, что на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Миляев призвал граждан не приближаться к обломкам дронов и не трогать их.

Кроме того, жители Тульской области рассказали о не менее десяти взрывах над регионом.

До этого в Минобороны России отчитались, что над Тульской областью было ликвидировано 12 беспилотников. В ведомстве разъяснили, что в ночь на 24 декабря больше всего дронов — 110 — уничтожили над Брянской областью.

