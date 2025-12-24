Реклама

09:10, 24 декабря 2025Спорт

Украинская теннисистка показала вид сзади в обтягивающих шортах

Украинская теннисистка Ястремская показала вид сзади в обтягивающих шортах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала, как готовится к следующему сезону. На некоторых снимках спортсменка продемонстрировала вид сзади в обтягивающих шортах. «Немного эстетики», — так теннисистка подписала публикацию.

Ранее Ястремская поделилась снимками в коротком черном платье с откровенным декольте. «Я разрешаю тебе сделать подпись», — написала теннисистка под фото.

Ястремская занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру спортсменка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

