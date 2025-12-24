Реклама

В Кремле высказались об итогах переговоров по Украине в Майами

Песков: РФ после переговоров в Майами имеет возможность сформулировать позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Россия после переговоров в Майами имеет возможность сформулировать позицию и продолжить контакты с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Майами.

Переговоры между представителями США и РФ о мирном урегулировании на Украине состоялись 21 декабря. По их окончании Дмитриев заявил, что следующая встреча российской и американской переговорных групп может пройти в Москве.

