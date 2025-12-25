Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:48, 25 декабря 2025Спорт

Бублик одной фразой объяснил смену гражданства теннисистами

Бублик заявил, что теннисисты меняют гражданство ради денег
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил смену гражданства теннисистами. Его слова приводит Sports.

«Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег», — заявил спортсмен. По мнению Бублика, такие решения спортсменок — их личный выбор, если они чувствуют себя комфортно.

Ранее Бублик объяснил решение сменить гражданство с российского на казахстанское в 2016 году. Он отметил, что сделал это из-за денег.

Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года он представлял Россию. На счету теннисиста восемь побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, он является 11-й ракеткой мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Названа дата старта «Союза» с «Аистами»

    Беженец рассказал о самоубийственной попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске

    Автомобилисты назвали главные ожидания от авторынка в 2026 году

    Бублик одной фразой объяснил смену гражданства теннисистами

    Путин призвал маркетплейсы и банки дружить

    Россиянам станет проще получить визу в одну страну Европы

    Россиянам объяснили появление опасного осложнения после перенесенного гонконгского гриппа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok