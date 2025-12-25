Бублик одной фразой объяснил смену гражданства теннисистами

Бублик заявил, что теннисисты меняют гражданство ради денег

Казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил смену гражданства теннисистами. Его слова приводит Sports.

«Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег», — заявил спортсмен. По мнению Бублика, такие решения спортсменок — их личный выбор, если они чувствуют себя комфортно.

Ранее Бублик объяснил решение сменить гражданство с российского на казахстанское в 2016 году. Он отметил, что сделал это из-за денег.

Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года он представлял Россию. На счету теннисиста восемь побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, он является 11-й ракеткой мира.