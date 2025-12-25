Двукратный чемпион России по вольной борьбе сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шаваев сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство. Об этом этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Функционер отметил, что спортсмен будет выступать за Киргизию. «Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», — заявил Мамиашвили.

29-летний Шаваев стал чемпионом России в 2021 и 2022 году. Он также является победителем Игр БРИКС-2024.

В апреле 2023 года Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024.