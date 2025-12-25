Начались слушания по иску о выселении Долиной из квартиры

Долина и Лурье не явились в Мосгорсуд на слушания о выселении певицы из квартиры

Лариса Долина и Полина Лурье не явились в Мосгорсуд на слушания по иску о выселении певицы из проданной ею квартиры в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны представлены адвокатами Марией Пуховой, защищающей интересы артистки, и Светланой Свириденко, представляющей покупательницу жилья.

Адвокат Долиной прислала мировое соглашение Лурье, в котором артистка заявляет о своем желании остаться в квартире до 10 января и просит отозвать финансовые претензии к ней. Свириденко указала, что в мировом соглашении стороны, как правило, идут друг другу навстречу, а Долина просит от Лурье уступок, ничего не предлагая взамен. Она пояснила, что получила его после того, как певица просила остаться в квартире до 1 марта, но Лурье ей отказала.

В мировом соглашении Долина предлагает остаться в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года, а Лурье отказывается от связанных с этим финансовых претензий и не требует компенсировать уплаченные ею имущественные налоги за 2024 и 2025 годы за квартиру, судебные расходы.

Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на купленную у Долиной квартиру, но не смогла вселиться в нее.

