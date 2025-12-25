Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:33, 25 декабря 2025Силовые структуры

Начались слушания по иску о выселении Долиной из квартиры

Долина и Лурье не явились в Мосгорсуд на слушания о выселении певицы из квартиры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лариса Долина и Полина Лурье не явились в Мосгорсуд на слушания по иску о выселении певицы из проданной ею квартиры в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны представлены адвокатами Марией Пуховой, защищающей интересы артистки, и Светланой Свириденко, представляющей покупательницу жилья.

Адвокат Долиной прислала мировое соглашение Лурье, в котором артистка заявляет о своем желании остаться в квартире до 10 января и просит отозвать финансовые претензии к ней. Свириденко указала, что в мировом соглашении стороны, как правило, идут друг другу навстречу, а Долина просит от Лурье уступок, ничего не предлагая взамен. Она пояснила, что получила его после того, как певица просила остаться в квартире до 1 марта, но Лурье ей отказала.

В мировом соглашении Долина предлагает остаться в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года, а Лурье отказывается от связанных с этим финансовых претензий и не требует компенсировать уплаченные ею имущественные налоги за 2024 и 2025 годы за квартиру, судебные расходы.

Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на купленную у Долиной квартиру, но не смогла вселиться в нее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вынесено решение по иску о выселении Долиной из квартиры

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Захарова ответила на желание Каллас помочь Армении

    Россиянка привезла из Таиланда таракана и сделала его звездой мини-сериала

    Захарова высказалась о гарантиях ненападения России на страны НАТО

    Международные резервы России выросли до исторического рекорда

    Захарова назвала лидера партии войны

    Россиянам рассказали о главных ошибках при подкормке птиц

    Директора элитной школы в Петербурге обвинили в пропаганде ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok