Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 25 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Названо условие отсрочки выселения Долиной из квартиры Лурье

Адвокат Хаминский: Суд может пойти Долиной навстречу и отсрочить выселение
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Процессуальный закон допускает предоставление отсрочки исполнения судебного акта, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что у решения о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из проданной ею квартиры в случае, если суд его примет, есть один нюанс. Юрист Светлана Свириденко подчеркнула, что ее клиентка Полина Лурье настаивает на своей позиции.

Хаминский сообщил, что в данном случае после вынесения решения рассмотревший дело суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда по заявлениям лиц, которые участвовали в деле, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств. По его словам, такое заявление Долина сможет подать уже после вынесения судебного акта Московским городским судом.

«В своем заявлении она должна будет обосновать, почему не имеет возможность исполнить решение немедленно, привести соответствующие доказательства. Основанием для изменения способа и порядка исполнения решения являются неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или крайней затруднительности исполнения должником-гражданином решения суда», — пояснил юрист.

Хаминский отметил, что у Долиной было время начать вывозить вещи из квартиры с учетом того, что окончательное решение о принадлежности квартиры Верховный суд принял еще 16 декабря. Однако с учетом конкретных обстоятельств суд может пойти Долиной навстречу и отсрочить выселение на некоторый разумный срок, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что Долина просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать вещи, однако Лурье требует освободить жилплощадь.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

    КНДР показала свою первую АПЛ

    Захарова ответила на утверждение американского СМИ о «близких к Кремлю источниках»

    Москвичей призвали готовиться к испытаниям

    Появилось видео изъятия взрывчатки из тайника в российском регионе

    Инструктор верховой езды попалась на тайной съемке вертолетного завода в России

    Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok