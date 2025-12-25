Названо условие отсрочки выселения Долиной из квартиры Лурье

Адвокат Хаминский: Суд может пойти Долиной навстречу и отсрочить выселение

Процессуальный закон допускает предоставление отсрочки исполнения судебного акта, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что у решения о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из проданной ею квартиры в случае, если суд его примет, есть один нюанс. Юрист Светлана Свириденко подчеркнула, что ее клиентка Полина Лурье настаивает на своей позиции.

Хаминский сообщил, что в данном случае после вынесения решения рассмотревший дело суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда по заявлениям лиц, которые участвовали в деле, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств. По его словам, такое заявление Долина сможет подать уже после вынесения судебного акта Московским городским судом.

«В своем заявлении она должна будет обосновать, почему не имеет возможность исполнить решение немедленно, привести соответствующие доказательства. Основанием для изменения способа и порядка исполнения решения являются неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или крайней затруднительности исполнения должником-гражданином решения суда», — пояснил юрист.

Хаминский отметил, что у Долиной было время начать вывозить вещи из квартиры с учетом того, что окончательное решение о принадлежности квартиры Верховный суд принял еще 16 декабря. Однако с учетом конкретных обстоятельств суд может пойти Долиной навстречу и отсрочить выселение на некоторый разумный срок, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что Долина просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать вещи, однако Лурье требует освободить жилплощадь.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.