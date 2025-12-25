Реклама

12:28, 25 декабря 2025Силовые структуры

Российский чиновник оказался тайным миллионером

Прокуратура КЧР подала иск об изъятии 40 объектов недвижимости у экс-чиновника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший чиновник из Карачаево-Черкесии оказался тайным миллионером — при проверке выяснилось, что у него в собственности имущество общей стоимостью 310 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Госслужащий в период с 2015-го по 2025 год приобрел 40 объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также шесть автомобилей, которые оформил на родственников.

Законность своих доходов чиновник не смог подтвердить, на этом основании прокуратура подала против него иск об изъятии имущества в доход государства. Дело рассмотрит Черкесский городской суд.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует конфисковать активы на 2,5 миллиарда рублей у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, заочно обвиненного в получении рекордной в истории российской полиции взятки.

