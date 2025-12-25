Реклама

21:29, 25 декабря 2025

Шевченко призвал отстранить от Олимпиады все находящиеся на стороне России страны

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко оценил допуск российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026 в нейтральном статусе. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Он раскритиковал присутствие россиян на Играх и призвал отстранить от них все страны, которые находятся на стороне России. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил Шевченко.

Ранее Шевченко дал совет украинскому защитнику французского ПСЖ Илье Забарному по общению с россиянином Матвеем Сафоновым. Он попросил соотечественника быть осторожным в контактах с вратарем.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. На данный момент официальное приглашение от МОК на турнир получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

