Шевченко дал совет украинскому футболисту ПСЖ по общению с Сафоновым

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко дал совет украинскому защитнику французского ПСЖ Илье Забарному по общению с россиянином Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает Sport24.

Шевченко попросил украинского футболиста быть осторожным в контактах с Сафоновым. «Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что защитник действительно усилит команду», — подчеркнул источник.

17 августа сообщалось, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Позднее стало известно, что Забарный во время первой тренировки общался с Сафоновым на русском языке.

Забарный подписал контракт с клубом 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова.