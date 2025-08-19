Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
Завтра
00:10 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
1:0
2-й тайм
live
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
19:30, 19 августа 2025Спорт

Шевченко дал совет украинскому футболисту ПСЖ по общению с Сафоновым

Глава УАФ Шевченко попросил игрока Забарного быть осторожным с Сафоновым в ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко дал совет украинскому защитнику французского ПСЖ Илье Забарному по общению с россиянином Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает Sport24.

Шевченко попросил украинского футболиста быть осторожным в контактах с Сафоновым. «Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что защитник действительно усилит команду», — подчеркнул источник.

17 августа сообщалось, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Позднее стало известно, что Забарный во время первой тренировки общался с Сафоновым на русском языке.

Забарный подписал контракт с клубом 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закроют все двери и будут обсуждать». Почему Зеленский впервые не стал отказываться от уступок территорий?

    Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

    Камбоджа отправила майнера в Россию

    Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

    Блогеры едва не лишились жизни из-за врезавшегося в ресторан внедорожника

    Эффективность лазеров против дронов оценили

    Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

    В администрации Трампа подтвердили желание получить долю в Intel

    Девушку на надувном крокодиле унесло в открытое море

    Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости