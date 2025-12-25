Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:34, 25 декабря 2025Бывший СССР

Украинский военный назвал провокацией атаки ВСУ на танкеры во время переговоров

Военный ВСУ Черный назвал провокацией атаки на танкеры РФ во время переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский военный Антон Черный в эфире YouTube-канала Politeka назвал провокацией атаки на российские танкеры во время переговоров. Он заявил, что Украина в информационном плане перестала быть жертвой, которую жалел весь мир.

Сержант напомнил, что раньше на время переговоров хоть на какой-то момент удары останавливались, а теперь ВС РФ атаковали Одессу в ответ во время встреч в США.

«Была провокация, был этот удар по нефтетанкеру, нашими водными дронами. Был этот удар, и сразу последовала такая серьезная, максимально серьезная ответка», — сказал Черный.

Он добавил, что в информационном плане Россия показала мировому сообществу, что удары по Одессе были именно в целях возмездия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил, что ответные действия со стороны России на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

    На Украине признали двадцатикратное превосходство России в ресурсах в следующем году

    Трамп назвал способное расстроить Санта-Клауса событие

    Учительница несколько месяцев занималась сексом с 13-летними школьниками

    В Белоруссии опробовали модернизированный «Полонез»

    В Германии заявили о нежелании США поддержать мирный план Зеленского

    В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok