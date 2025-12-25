Украинский военный назвал провокацией атаки ВСУ на танкеры во время переговоров

Военный ВСУ Черный назвал провокацией атаки на танкеры РФ во время переговоров

Украинский военный Антон Черный в эфире YouTube-канала Politeka назвал провокацией атаки на российские танкеры во время переговоров. Он заявил, что Украина в информационном плане перестала быть жертвой, которую жалел весь мир.

Сержант напомнил, что раньше на время переговоров хоть на какой-то момент удары останавливались, а теперь ВС РФ атаковали Одессу в ответ во время встреч в США.

«Была провокация, был этот удар по нефтетанкеру, нашими водными дронами. Был этот удар, и сразу последовала такая серьезная, максимально серьезная ответка», — сказал Черный.

Он добавил, что в информационном плане Россия показала мировому сообществу, что удары по Одессе были именно в целях возмездия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил, что ответные действия со стороны России на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно.

