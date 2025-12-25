В Госдуме порассуждали об уместности роскошной вечеринки «Лукойла» на фоне СВО

Депутат Делягин: Для россиян корпоративы «Лукойла» выглядят как показная роскошь

Повседневный корпоративный быт, как у «Лукойла», является неприемлемой роскошью для абсолютного большинства жителей России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» потратила минимум 60 миллионов рублей на закрытый новогодний корпоратив для топ-менеджеров. Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы.

Депутат напомнил, что в прошлом году, по данным аналитиков Высшей школы экономики, 60 процентов россиян имели доход 40 тысяч рублей в месяц или меньше. При этом, продолжил он, прожиточный минимум, по данным ученых РАН, составлял 1 300 рублей в месяц. Это значит, что более двух третей населения России имело доход ниже прожиточного минимума, пояснил Делягин.

С точки зрения обыденного человека, повседневный корпоративный быт является лютым расточительством, показной роскошью, сознательным и циничным возбуждением классовой ненависти. Михаил Делягин Депутат

«Это зависит от корпоративной культуры. Если корпоративная культура — все для победы, то, наверное, корпоративы должны быть скромнее. А если корпоративная культура соответствует нарративам официальной пропаганды о том, что забудьте про войну, живите повседневной жизнью и наслаждайтесь, тогда — нет. Это зависит от того, с чем солидарны не только топы, но и обычные менеджеры, с чем солидарна корпорация "Лукойл" в целом, с какой общественной силой», — считает Делягин.

Парламентарий также отметил, что предъявлять претензии по поводу затраченного на корпоративы бюджета можно к общественным деятелям или к чиновникам, но нельзя направлять претензии к работникам коммерческого сектора. По его словам, они в таком случае могут всего лишь брать пример с государственной пропаганды.

«Я вполне допускаю, что корпорация "Лукойл" оказывает огромную поддержку фронту и не афиширует на публику свои прибыли, чтобы не попасть под дополнительные внешние ограничения. Выглядит это скверно, но не всегда то, что выглядит скверно, действительно таковым и является», — заключил Делягин.

Ранее стало известно о праве работодателя не пустить сотрудников на корпоратив. Как отмечают эксперты, если число участников корпоратива ограничено из-за определенных факторов, например, вместимости площадки или бюджета, организаторы вправе не приглашать всех сотрудников на мероприятие.