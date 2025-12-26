ЦБ вводит в обращение обновленную купюру 1000 рублей

Банк России показал обновленную купюру в 1000 рублей. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с предыдущими банкнотами.

Ее дизайн определяли в ходе онлайн-голосования, которое проходило в конце 2024 года на сайте Центробанка (ЦБ). Участие в нем приняли примерно 700 тысяч человек.

Это вторая версия дизайна тысячерублевой банкноты. Первая попытка обновления купюры провалилась из-за скандала с изображением храма без креста, что вызвало критику со стороны Русской православной церкви.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Новая купюра будет выполнена в бирюзовой цветовой гамме

Купюра сохранит цветовую палитру и будет выполнена в той же бирюзовой гамме. Ее решили посвятить Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, принимавший матчи ЧМ-2018 стадион, Волга и Нижегородская ярмарка, на оборотной стороне — Саратовский автомобильный мост, теплоходное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Кроме того, на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности банкноты.

Как сообщил гендиректор Гознака Аркадий Ткачук, если взять лупу, на обновленной купюре 1000 рублей можно увидеть эчпочмак, пироги и рогалики.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

1000 рублей войдет в оборот через 1-1,5 года

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов отметил, что процесс ввода банкнот в обращение обычно занимает от года до полутора лет, а прежними купюрами россияне смогут пользоваться до износа платежных средств. «Подчеркиваю, что ни о каком обмене банкнот речи не идет. Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы», — сказал он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что в ЦБ стараются сделать новую банкноту такой, чтобы ее было приятно держать в руках.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Госдумы Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей. По их мнению, для совершения крупных покупок и расчетов россияне и бизнес используют большие объемы наличных, а это увеличивает издержки на производство, доставку, пересчет, а также хранение.

Для определения дизайна депутаты предложили организовать голосование на портале «Госуслуги».