Экономика
13:35, 26 декабря 2025Экономика

Строители метро в российском городе забастовали из-за невыплат зарплаты

NGS24: Строители метро Красноярска забастовали из-за невыплат зарплат с августа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Красноярске водители самосвалов, работающие на строительстве станций метро, объявили забастовку из-за невыплат зарплат. С раннего утра они припарковались в «кармане» напротив краевого правительства, пишет местный портал NGS24.

Один из участников забастовки указал, что работодатель пытается закрывать свою задолженность частями, но этого не хватает, потому что у всех кредиты, ипотеки и дети.

Представитель подрядчика объяснил, что на работах они занимаются «погрузкой, перевозкой и утилизацией грунта, как из-под проходок, так и из-под выкопки котлована». Но проходки на улице Молокова давно остановили, хотя нигде об этом не говорится. «Говорят, что все хорошо, но работы там не ведутся с сентября», — отметил он.

В компании обвиняют выступающий заказчиком «Бамтоннельстрой-Красноярск» в задержках оплаты, предупреждая, что если деньги не поступят, то все работы остановятся. По данным организации, на 16 декабря задолженность уже достигла 45 миллионов рублей.

В свою очередь, представитель «Бамтоннельстроя» объяснил журналистам, что строительство постоянно лихорадит, так как есть проблемы с отсутствием документов. «Мы строим сегодня метро, а проектной документации на объект строительства мы не имеем», — признал он.

Ранее на задержки в выплатах пожаловались вахтовики, которые занимаются строительством Волковского горно-обогатительного комбината (ГОК) в городе Нижний Тагил в Свердловской области. А до этого стало известно, что несколько месяцев зарплату сотрудникам не выплачивает Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ).

