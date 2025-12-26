Реклама

15:52, 26 декабря 2025

Дмитриев провел разговор с представителями США

Reuters: Дмитриев провел разговор с представителями США после встречи в Майами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев провел разговор с представителями США после встречи в Майами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

«Дмитриев принял участие в переговорах с членами администрации США вместе с советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым», — говорится в публикации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакт с американской стороной состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что это произошло после того, как Москва получила предложения Вашингтона по мирному соглашению по Украине.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию конфликта на Украине.

