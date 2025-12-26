Реклама

18:23, 26 декабря 2025

Сестра Ким Кардашьян сменила имидж

Сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои показала новый имидж с челкой
Екатерина Ештокина

Фото: @khloekardashian

Сестра американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян Хлои сменила имидж. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница предпринимательницы посетила праздничную вечеринку по случаю дня рождения супруги миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес. Для данного случая Кардашьян выбрала мини-платье без бретелей Mimchik с отделкой из искусственного меха, прозрачные колготки и коричневые туфли на высоком каблуке. Образ завершила коричневая меховая накидка, накинутая на плечи.

Сестра телезвезды показала новый образ со стрижкой боб и удлиненной челкой. «Лорен, ты просто лучшая. Счастливых праздников и Рождества», — подписала она.

В ноябре сестра Ким Кардашьян высказалась о лобковых париках ее бренда фразой «слишком для меня». Она призналась, что очень любит ассортимент Skims, но при этом не понимает идею стрингов с искусственными волосами.

