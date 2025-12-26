Китайский контейнеровоз сравнили с эсминцами ВМС США

TWZ: Китайский «ракетный контейнеровоз» сравнили с эсминцами «Арли Берк»

Китайский контейнеровоз, который превратили в ракетную платформу, сравним с эсминцами типа «Арли Берк» Военно-морских сил (ВМС) США по количеству вооружения. Возможности судна оценили в публикации TWZ.

Издание обратило внимание на фотографии китайского контейнеровоза, который вооружили установкой вертикального пуска для применения различных ракет. Автор подсчитал, что судно получило 60 ячеек для ракет. «Это составляет две трети от вместимости вертикальных пусковых установок эскадренных миноносцев класса "Арли Берк" серии I или II», — говорится в материале.

Как пишет издание, Пекин дает понять, что он может превращать суда своего гигантского коммерческого флота в корабли-арсеналы.

Ранее в сети появились снимки, демонстрирующие китайский контейнеровоз с ракетами. Установки вертикального пуска разместили в стандартных контейнерах. Также судно получило зенитный артиллерийский комплекс и радары.