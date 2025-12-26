Реклама

11:13, 26 декабря 2025Россия

Командир «Ахмата» оценил план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Алаудинов: Выдвигаемые Зеленским пункты по урегулированию неприемлемы для России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским пункты по урегулированию конфликта неприемлемы для России. Так предложенный украинским лидером план оценил командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его мнению, Зеленский делает все, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. «Вроде бы он и не отказывается от переговоров для того, чтобы на него не разозлился [президент США Дональд] Трамп. В то же самое время он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства», — пояснил свою точку зрения Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что по плану Зеленскому получается так, что ни одна из целей, поставленных перед началом специальной военной операции, не будет достигнута.

Ранее Зеленский озвучил 20 пунктов своего плана по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — предоставление Киеву гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал план Зеленского «замаскированным путем украинских националистов к реваншизму». По его мнению, в этих 20 пунктах видно стремление Киева как можно дальше отодвинуть Россию от активной роли на европейском пространстве и в мире.

