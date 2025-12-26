Летевшая в Москву после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета

Врач из Приморья Ольга Теберекова спасла жизнь туристке из КНДР в самолете

Летевшая в Москву на обследование после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Владивостока в Москву 4 декабря. Врач из Приморья Ольга Теберекова летела на обследование в столицу после курса химиотерапии. Спустя три часа полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Туристка из КНДР не разговаривала на русском и английском и не могла объяснить, что с ней.

Когда экипаж обратился к пассажирам с просьбой оказать экстренную помощь кореянке, Теберекова согласилась. У больной наблюдались отек языка, сниженное давление и нарушение сердечного ритма. Врач предположила, что у нее анафилактический шок.

Теберекова ввела пациентке адреналин и все время полета провела рядом с ней. Остальные пассажиры и бортпроводники выполняли ее указания.

«Постепенно отек языка уменьшился, нормализовался уровень сознания, стабилизировались жизненно важные показатели. Благодаря своевременным действиям удалось избежать внеплановой экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пациентка была передана бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в Минздраве.

