18:04, 26 декабря 2025Путешествия

Летевшая в Москву после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета

Врач из Приморья Ольга Теберекова спасла жизнь туристке из КНДР в самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom

Летевшая в Москву на обследование после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Владивостока в Москву 4 декабря. Врач из Приморья Ольга Теберекова летела на обследование в столицу после курса химиотерапии. Спустя три часа полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Туристка из КНДР не разговаривала на русском и английском и не могла объяснить, что с ней.

Когда экипаж обратился к пассажирам с просьбой оказать экстренную помощь кореянке, Теберекова согласилась. У больной наблюдались отек языка, сниженное давление и нарушение сердечного ритма. Врач предположила, что у нее анафилактический шок.

Теберекова ввела пациентке адреналин и все время полета провела рядом с ней. Остальные пассажиры и бортпроводники выполняли ее указания.

«Постепенно отек языка уменьшился, нормализовался уровень сознания, стабилизировались жизненно важные показатели. Благодаря своевременным действиям удалось избежать внеплановой экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пациентка была передана бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в Минздраве.

Ранее врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе авиакомпании Etihad Airways. Инцидент произошел 1 декабря на рейсе из Аддис-Абебы в Абу-Даби.

