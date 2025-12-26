Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 26 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Врач объяснил всплеск мышиной лихорадки в городах России

Врач Болибок: Мышиной лихорадкой можно заразиться, не помыв руки после магазина
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) называется еще мышиной, так как циркулирует среди грызунов, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, почему всплеск инфекции фиксируют в городах России.

Ранее стало известно с января по октябрь 2025 года мышиной лихорадкой заразились свыше 3,3 тысяч россиян — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.

Заразиться ГЛПС, по словам врача, можно, если не помыть руки после контакта с мышью. Также заболевание передается через мочу и фекалии грызунов.

«В течение года выросла заболеваемость. Это может быть связано с тем, что зима в прошлом году была теплая и грызунов размножилось достаточно много. Соответственно, им надо питаться, и они хлынули туда, где есть еда — в города. Мыши стремятся ближе к человеку жить, потому что источник питания для мышей — в основном бытовые отходы человека, корм, который оставляют бродячим кошкам, собакам, птицам. Мыши это тоже едят, поэтому городская среда с этой точки зрения для них становится достаточно благоприятной», — рассказал иммунолог.

Материалы по теме:
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025
Что такое гонконгский грипп и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России в 2025 году
Что такое гонконгский грипп и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России в 2025 году
11 декабря 2025

Еще одним источником заражения Болибок назвал товары, которые хранятся на складах: фрукты, овощи, коробки с чем-то съестным.

«По ним мышка пробежала, загрязнила их, соответственно, потом эти продукты, загрязненные экскрементами мышей, поступают в магазины, люди их в руки берут и заражаются, если руки не помыли», — поделился врач.

Другая причина роста заболеваемости в городах — смена образа жизни кошек, указал собеседник «Ленты.ру».

«Раньше кошек выпускали гулять на улицу, даже кошачьих туалетов не было. Кошки нас защищали от мышей. А сейчас кошки по домам сидят и питаются не мышами, а кормом, поэтому мыши, крысы сейчас в городах плодятся», — заключил он.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что с 20 января в стране резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, что будет связано с выходом детей на учебу после длительных каникул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

    Снежная буря сбила с ног туристов на горнолыжном курорте и попала на видео

    Россиянам предложили взяться за лупы и посмотреть на деньги

    Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

    Открывшего беспорядочный огонь в супермаркете Донецка обезвредили

    Стало известно о попытке атаки ВСУ на российский авиазавод

    В Кремле ответили Киеву на слова об отсутствии у Украины денег на выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok