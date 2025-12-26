Российская актриса Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественную внешность. Соответствующий кадр опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 713 тысяч подписчиков.

47-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в голубой свободной блузе с длинным рукавом и глубоким декольте.

При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид. В то же время на шею она надела крест на черной нити.

Ранее в декабре Любовь Толкалина в купальнике снялась в бассейне. Знаменитость была запечатлена во время плавания в черном плавательном костюме, который включал в себя плавки с низкой посадкой и бюстгальтер.