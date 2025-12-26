МИД не захотел «гоняться» за Европой

МИД: Россия не гонится за контактами со странами Европы

Российская сторона не собирается гоняться за странами Европейского союза, чтобы наладить с ними контакты. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это не солидно, не достойно и не нужно. Мы знаем их позицию», — пояснил дипломат.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнерсчитают возвращение России в мировую экономику фактором, способствующим восстановлению отношений Москвы со странами ЕС.