Спорт
12:53, 26 декабря 2025Спорт

Олимпийский чемпион отреагировал на призыв Шевченко отстранить от ОИ союзников России

Олимпийский чемпион Васильев: Слова Шевченко говорят о его неразумности
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр (ОИ) союзников России. Его слова приводит РИА Новости.

«Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят о его неразумности. Либо ему что-то хорошо пообещали в стране за это высказывание», — сказал Васильев. Он отметил, что в данный момент на Украине все руководители, включая Шевченко, должны играть по правилам, которые устанавливают власти страны.

25 декабря Шевченко призвал отстранить от Олимпиады всех союзников России. Бывший футболист раскритиковал допуск россиян на Игры и призвал отстранить от них все страны, которые находятся на стороне России.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. На данный момент официальное приглашение на турнир от Международного олимпийского комитета (МОК) получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

