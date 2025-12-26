Реклама

15:10, 26 декабря 2025Россия

Опасный напиток нашли в магазинах «Магнит» в Петербурге

«112»: Напиток с ацетоном нашли в магазинах «Магнит» в Петербурге
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал 112

Опасный напиток «Алоэ Вера» с ацетоном нашли в магазинах сети «Магнит» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, партию экстренно сняли с продажи.

Лимонад пообещали убрать с прилавков в ближайшие часы. Кроме того, запланированы лабораторные исследования для проверки напитка на соответствие требованиям безопасности и нормам качества.

До этого сообщалось, что в Новой Москве напиток из магазина «Магнит» обжег гортань ребенку. В магазине заверили, что намерены снять всю партию с продажи, а также организовать расследование и внеплановый аудит поставщика.

Еще раньше в Москве на новогоднем корпоративе в кулинарной студии одному из гостей разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом, предложенного шеф-поваром. В результате пострадавшего доставили в реанимационное отделение.

