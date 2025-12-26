Опрос украинцев о русском языке привел к неожиданным результатам

Socis: Почти половина жителей Украины общаются дома на русском языке

Почти половина украинцев разговаривают дома на русском языке. Такие данные показал опрос центра социальных и маркетинговых исследований Socis, передает РИА Новости.

Выяснилось, что 34,7 процента опрошенных общаются на русском и украинском языках, а 11,3 процента — исключительно на русском. Только украинским дома пользуются 53,6 процента респондентов.

Ранее стало известно, что несовершеннолетние украинцы стали чаще отдавать свое предпочтение русскому языку — 40 процентов школьников общаются с одноклассниками на переменах на русском.

При этом появилась информация о наказании для украинцев, использующих русский язык. Сообщалось, что школьный педагог в Одессе может остаться без работы, если будет говорить на русском вместо украинского.