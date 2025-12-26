Реклама

17:01, 26 декабря 2025

В России отреагировали на желание Зеленского обсудить с Трампом мирный план

Депутат Чепа: Мирный план Украины рабочий и будет подлежать корректировкам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мирный план из 20 пунктов, озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским — это только рабочий проект, который подлежит и будет подлежать корректировкам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на желание украинского политика обсудить содержание документа с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский заявил о том, что мирный план из 20 пунктов готов на 90 процентов. По его словам, текст документа, в частности фрагменты, касающиеся гарантий безопасности на Украине, будут обсуждаться на запланированной встрече с Трампом.

Депутат считает, что российской стороне следует детально изучить пункт плана статье 5 НАТО о коллективной безопасности для Киева.

«Я не видел расширенный вариант, только декларацию о том, что безопасность обеспечивается в плане 5-й статьи. Расшифровка всего этого должна быть более подробная, с объяснениями. Его надо рассматривать шире, потому что это могут быть провокации. В любом случае конфликт, который сейчас произошел, был спровоцирован Западом и не факт, что никто больше не спровоцирует аналогичные какие-то конфликты. Это может быть», — поделился Чепа.

Ранее высокопоставленный чиновник США подтвердил, что Вашингтон готов направить в сенат для ратификации текст гарантий безопасности Украины, которые основаны на статье 5 устава НАТО о коллективной безопасности.

До этого Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

