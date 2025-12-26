Реклама

Экономика
08:24, 26 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали дату досрочной выплаты пенсии за январь

РИА Новости: В России часть пенсионеров получит январскую пенсию до 30 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Большинство российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно — до 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

Уточняется, что это коснется тех граждан, которые обычно получают выплаты с 1 по 11 число месяца, поскольку на этот период выпадают новогодние праздники. Январская пенсия поступит на счета до 30 декабря, а доставка через почтовые отделения в январе будет осуществляться по обычному графику.

При этом страховые пенсии за январь зачислят уже с учетом индексации на 7,6 процента, добавили в Соцфонде. «Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно», — сказано в сообщении.

Почтой России январскую пенсию доставят в привычные сроки — с 3 по 25 января. В обозначенный период выплаты можно будет получить через кассу почтового отделения.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин назвал минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году. По его словам, она превысит 14 тысяч рублей.

Россиян также предупредили о риске повышения пенсионного возраста в обозримом будущем. Как отметил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, власти страны могут пойти на такой шаг, если уходящих сотрудников будет некем заменить.

