Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти восемь миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче КХЛ и выиграл почти 8 миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы выиграл почти восемь миллионов рублей, поставив на ничью в основное время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

Встреча прошла 25 декабря в Череповце и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев после овертайма, однако по итогам основного времени команды сыграли 3:3. Россиянин поставил 1 513 000 рублей с коэффициентом 5,21 перед началом встречи, что принесло выигрыш 7 882 730 рублей.

Голы в напряженном поединке забили Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Абросимов и Илья Иванцов за «Северсталь», а у «Сочи» отличились Кирилл Танков, Ноэль Хефенмайер и Макс Эллис; победный бросок в овертайме оформил Томас Грегуар.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча КХЛ принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.