Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:58, 26 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти восемь миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче КХЛ и выиграл почти 8 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Клиент букмекерской конторы выиграл почти восемь миллионов рублей, поставив на ничью в основное время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

Встреча прошла 25 декабря в Череповце и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев после овертайма, однако по итогам основного времени команды сыграли 3:3. Россиянин поставил 1 513 000 рублей с коэффициентом 5,21 перед началом встречи, что принесло выигрыш 7 882 730 рублей.

Голы в напряженном поединке забили Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Абросимов и Илья Иванцов за «Северсталь», а у «Сочи» отличились Кирилл Танков, Ноэль Хефенмайер и Макс Эллис; победный бросок в овертайме оформил Томас Грегуар.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча КХЛ принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok