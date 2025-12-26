Российский лыжник рассказал об отсутствии негатива от иностранцев

Лыжник Коростелев: Никакого негатива от иностранцев нет, и думаю, не будет

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об отсутствии негатива от иностранных спортсменов. Его слова в пятницу, 26 декабря, приводит «Матч ТВ».

«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю, все больше и больше ребят, с кем пересекался, общался, пока что никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет», — рассказал Коростелев.

Спортсмен отметил, что на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе было много российских болельщиков. Он вспомнил, как перед спринтом тренировался с итальянцами, когда услышал русскую речь. «Я немножко испугался, потому что это было немного неожиданно, ко мне обратились по имени, пожелали удачи», — добавил Коростелев.

На этапе Кубка мира в Давосе Коростелев остался без медалей. При этом россиянин завоевал четыре олимпийских квоты: в спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.

21 декабря норвежский журналист Ян Петтер Салтведт рассказал о реакции соотечественников на возвращение российских лыжников на международные турниры. По его словам, появление россиян на Кубке мира вызвало большой интерес в Норвегии.