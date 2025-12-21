Стала известна реакция норвежцев на возвращение российских лыжников на турниры

Журналист Салтведт: Возвращение россиян вызвало большой интерес в Норвегии

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт рассказал о реакции соотечественников на возвращение российских лыжников на международные турниры. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Возвращение россиян вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или какой-либо другой раздражительной реакции не было», — заявил Салтведт. Журналист отметил, что большинство норвежцев хотели бы, чтобы конфликт России с Украиной завершился, но смирились с происходящим.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прояснил позицию по допуску россиян. Норвежец признался, что со спортивной точки зрения ему не хватает россиян и, в частности, Александра Большунова на турнирах. При этом Клебо добавил, что считает правильным отстранение россиян по политическим причинам. После этого в России спортсмена обвинили в двуличности.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили нейтральный статус и выступили на этапе Кубка мира в Давосе, завоевав там олимпийские квоты.