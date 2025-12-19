Реклама

12:14, 19 декабря 2025

Журова обвинила Клебо в двуличности из-за высказываний о российских лыжниках

Журова: Что Клебо не устраивает в русских спортсменах — вопрос
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в двуличности из-за высказываний о россиянах. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Журовой, Клебо одновременно хочет и высказать поддержку российским спортсменам, и не попасть под критику на родине. «Это называется "Хочу быть и красивым, и умным". Но что его не устраивает в русских спортсменах — вопрос», — отметила депутат.

Журова добавила, что у Клебо не может быть претензий к российскому лыжнику Александру Большунову. «Это можно по-разному прочесть, например: "Не хотелось бы, потому что русские начнут у меня выигрывать"», — подытожила она.

18 декабря Клебо прояснил свою позицию по вопросу допуска россиян до международных стартов. Лидер сборной Норвегии отметил, что со спортивной точки зрения ему не хватает россиян и персонально Большунова на турнирах. При этом норвежец добавил, что считает правильным отстранение россиян по политическим причинам.

2 декабря Россия успешно оспорила в Спортивном арбитражном суде решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого на этапе Кубка мира выступили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Оба завоевали олимпийские лицензии.

