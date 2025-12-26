Реклама

04:18, 26 декабря 2025Наука и техника

США предупредили о «ценном активе Путина»

19FortyFive: Российская подлодка «Ясень» устроила неприятный сюрприз США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская подводная лодка типа «Ясень» устроила неприятный сюрприз у побережья США. Об этом рассказал американский журналист Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

По его словам, данные подлодки обладают множеством особенностей, которые позволяют снизить уровень шума и повысить скрытность. Они также могут переносить мощное вооружение, включая ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Автор напомнил, что в 2024 году одна из таких подлодок зашла в порт Гаваны.

«Развертывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом. Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе «Джеральд Форд» и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса «Ясень» ценным активом для [президента РФ Владимира] Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории», — предупредил Иствуд.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Бакби рассказал об устрашающей репутации российских «Черных дыр». По его словам, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) Военно-морского флота (ВМФ) России остаются серьезным аргументом на море из-за скрытности.

