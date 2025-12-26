Реклама

00:42, 26 декабря 2025Спорт

Стало известно о готовности «Спартака» увеличить зарплату футболисту «Динамо» в три раза

Metaratings: «Спартак» предлагает Ульви Бабаеву увеличить зарплату в три раза
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский «Спартак» готов увеличить зарплату атакующему полузащитнику Ульви Бабаеву почти в три раза в случае его перехода из столичного «Динамо». Об этом стало известно Metaratings.

Динамовцы хотят удержать игрока, но предлагают тому около 700 тысяч рублей в месяц. По информации источника, переговоры между клубами проходят сложно, до завершения сделки пока далеко.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о скором переходе Бабаева в «Спартак». По его словам, он скоро пройдет медосмотр в новой команде, а к красно-белым присоединится зимой или следующим летом.

21-летний Бабаев — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч.

