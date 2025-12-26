Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

Журналист Ортега: Тренер Эмери не понимал русский менталитет в «Спартаке»

Испанский журналист Игнасио Ортега рассказал о трудностях тренера Унаи Эмери при работе в московском «Спартаке». Его слова приводит Odds.ru.

Ортега сообщил, что испанский специалист не понимал русский менталитет и не владел языком, что создавало серьезные проблемы. «С ним ужасно поступали», — поделился подробностями журналист.

В 2024 году Эмери включили в топ-5 рейтинга лучших действующих тренеров мира по версии журнала FourFourTwo. Эмери, который работает с «Астон Виллой» с 2022 года, занял пятое место в рейтинге.

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции.