Силовые структуры
15:01, 26 декабря 2025Силовые структуры

Стреляющий из автомата наперевес в супермаркете Донецка попал на видео

МВД показало видео мужчины, устроившего стрельбу в супермаркете Донецка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина с автоматом наперевес, устроивший беспорядочную стрельбу в супермаркете Донецка, попал на видео. Запись МВД публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина, сбрасывающий ткань с оружия. Он начинает стрелять между торговыми рядами.

Стрелка оперативно обезвредили, полицейским пришлось применить табельное оружие. Никто среди посетителей и персонала не пострадал. Полиция устанавливает мотив нападения.

Обезвредившие преступника полицейские будут представлены к награде — медали «За храбрость».

