Центробанк еще одной страны решил приступить к дедолларизации

Глава ЦБ решил убедить уругвайцев в невыгодности хранения сбережений в долларах

Глава Центрального банка (ЦБ) одной из самых долларизированных экономик Латинской Америки решил убедить сограждан в том, что они теряют деньги, храня сбережения в американских долларах. О планах Гильермо Толосы по дедолларизации Уругвая пишет Bloomberg.

Начать планируется с мер по стимулированию использования уругвайского песо в рамках стратегии развития внутреннего рынка капитала, который мог бы принести пользу местным заемщикам, включая корпорации, частных лиц и само правительство. В частности, первые шаги будут включать повышение требований к капиталу банков для некоторых долларовых кредитов, а также отмену резервных уровней для ряда депозитов в песо, что должно побудить банки предоставлять больше кредитов в местной валюте. Также Толоса собирается обязать предприятия указывать цены на товары в местной валюте, говорится в публикации.

Уругвайцы начали массово переходить на доллары в периоды высокой инфляции и девальвации во второй половине прошлого века, и сейчас более двух третей банковских депозитов в стране хранятся в американской валюте. Крупные покупки, такие как автомобили и недвижимость, оцениваются преимущественно в долларах, и власти страны, включая президента Яманду Орси, ратуют за изменение такого положения дел. По словам Толосы, в случае с долларом речь идет о старой привычке, от которой нужно отказаться как от «соски-пустышки», поскольку покупательная способность долларовых счетов стабильно снижается.

«Инвестирование в доллары в подобных условиях — это своего рода азартная игра, как в казино», — цитирует его автор, признавая, что, хотя решение Уругвая снизить зависимость от доллара и продиктовано в основном внутренними соображениями, оно также отражает более широкую международную дискуссию о будущем доллара, чья привлекательность на фоне растущей конкуренции со стороны других валют, геополитических проблем и ситуации с дефицитом бюджета и госдолгом США объективно подорвана.

Ранее в декабре о переходе к плавающему курсу иностранной валюты, введение которого станет первым шагом на пути постепенной дедолларизации экономики страны, объявила министр-председатель ЦБ Кубы.