Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

Отказ зятя Трампа от строительства в Белграде роскошного отеля расстроил Вучича

Президенту Сербии Александру Вучичу не понравился исход спора вокруг проекта строительства зятем американского президента Джаредом Кушнером отеля на месте здания югославского Генштаба, разбомбленного силами НАТО под предводительством США. Бизнесмен отказался от идеи «чтобы не раскалывать народ», глава же Сербии заявил, что в случае с протестовавшими «чем хуже, тем для них лучше», в то время как страна, по его словам, потеряла сотни миллионов евро инвестиций.

Зять Трампа отказался строить роскошный отель в центре Белграда

Американский предприниматель Джаред Кушнер отказался от идеи построить отель в Белграде на месте здания югославского генштаба, которое в 1999 году было разрушено натовскими бомбардировками. Строительство роскошной гостиницы стоимостью около полумиллиарда долларов на памятном для жителей Сербии месте казалось уже вопросом решенным после того, как парламент страны лишил руины военного ведомства статуса не подлежащего сносу культурного объекта и обеспечил проекту статус «срочный», который обязывает госведомства выдавать все необходимые разрешения и согласования без задержек, с целью ускорения работ.

Джаред Кушнер Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тем не менее, в компании Кушнера Affinity Partners заявили, что на фоне острых внутриполитических дискуссий в Сербии отель строить передумали, отметив, что «значимые проекты должны объединять, а не разделять». «Мы отзываем нашу заявку и отступаем в данный момент», — уточнили американцы.

Символ агрессии НАТО хотели заменить памятной комнатой в отеле

Правительство Сербии в 2024 году подписало соглашение с компанией Кушнера, предоставив ей на 99 лет значительную территорию в центре столицы с приоритетным правом ее последующего выкупа. В начале 2025-го зять Трампа заявил, что Affinity Partners построит в сербской столице гостиницу, которая, по его словам, «повысит престиж Белграда».

Вскоре после этого Кушнер показал в соцсетях «проекты развития» высотных зданий в Белграде на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны, а президент Сербии Александр Вучич сообщил, что вел речь с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим о возможности создания в будущем отеле мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО.

Проект вызвал множество споров в и так расколотом политическим противостоянием сербском обществе, причем к недовольству общественности добавилась и конфронтация между Вучичем и прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, которую сербский лидер обвинил в стремлении сорвать строительство.

Возможный снос здания генштаба стал для сербов красной линией

Авиация НАТО, выступившая на стороне косовских албанцев в их конфликте с Белградом, в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на сербскую столицу, разрушив помимо телебашни на горе Авала и ряда других объектов и здание Союзного секретариата народной обороны — Генштаба армии Сербии и Черногории. В те дни по всей Сербии пострадало множество объектов, включая китайское посольство в Белграде, были многочисленные жертвы, а последствие применения агрессором обедненного урана медики фиксируют до сих пор.

Люди перед зданием Генштаба в годовщину бомбардировок Белграда Фото: Marko Djurica / Reuters

Здание военного ведомства, по которому пришелся один из ударов, возвели в середине 50-х годов прошлого века в виде ансамбля из двух монументальных ступенчатых участков, которые каскадом спускаются к улице Неманьина, создавая таким образом символ городских ворот. Сам дизайн призван был напоминать каньон реки Сутьеска, где произошло одно из самых значительных сражений во время Второй мировой войны в Югославии.

В дальнейшем здание оказалось символом действий американцев и их союзников, атаковавших европейское государство без одобрения Совета Безопасности ООН, в связи с чем поврежденные корпуса более четверти века продолжают стоять прямо напротив офиса кабмина и МИД Сербии.

Идея строительства на таком месте гостиницы, которую, по словам Вучича, он поддерживал еще с 2016 года, стала для многих сербов «красной линией», которую некоторые общественно-политические движения и силы призвали не переступать. Сербские студенты и поддерживающие их граждане в начале ноября провели эту самую линию в ходе акции протеста. Потребовав отменить снос комплекса задний бывшего генштаба армии Союзной республики, они заверили, что готовы стать «живой стеной» для его защиты от возможного сноса.

Протесты в Белграде 11 ноября 2025 года Фото: Filip Stevanovic / Anadolu via Getty Images

Протесты в споре вокруг строительства оказались частью политического движения так называемых «блокадеров», начавшегося в качестве реакции на трагедию, произошедшую на железнодорожном вокзале в Нови Саде 1 ноября 2024 года.

В чем причина протестов в Сербии Противостояние Вучича с оппозицией приобрело более широкий размах в 2024 году, когда власти Сербии и Евросоюза подписали меморандум о взаимопонимании, затрагивающий стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов. Речь в нем шла о добыче в стране лития, поставки которого, как утверждал сербский президент, позволят производить 1,1 миллиона электромобилей в год и сделают Белград опорой для переживающей не лучшие времена немецкой автомобильной промышленности. Двумя годами ранее Сербия отказалась от проекта британо-австралийской компании Rio Tinto по добыче лития в стране, сославшись на связанные с экологией аргументы. Соглашение с ЕС стало возможным после того, как Конституционный суд Сербии отменил решение правительства, допустив возобновление проекта. Как писал «Коммерсантъ», решение о сербском литии для нужд ЕС «возымело в республике эффект разорвавшейся бомбы», в стране вспыхнули протесты. Оппозиция обвинила власти в превращении страны в «дешевую сырьевую колонию», в ответ им заявили, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». После событий в Нови Саде протест окончательно приобрел внепартийный студенческий профиль. Он то затухает, то вновь обостряется. Например, а августе противостояние обернулось уличными столкновениями и погромами.



Протестовали против перспектив сноса не только на улицах. В парламенте звучали заявления оппозиции о том, что «на месте, где падали бомбы, теперь будут разливать шампанское», Сербская академия наук и искусств и более 6,7 тысячи представителей научных, образовательных и профессиональных объединений из Сербии, Черногории, Словении, Северной Македонии и Чехии подписали декларацию против сноса.

Решение прокуратуры вызвало возмущение Вучича

Но основной удар по планам властей, одобривших строительство и снос, стало решение уже упоминавшейся прокуратуры по делам оргпреступности (JTOK), заявившей сначала о превышении полномочий Вучичем и попытке влиять на правосудие в связи с его заявлениями по поводу специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба, а затем о том, что статус объектов культурного наследия был снят с них незаконно.

Президент Сербии Александр Вучич Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Министру культуры Николе Селаковичу, считающемуся близким соратником главы государства, инкриминировали злоупотребление служебным положением и фальсификацию документов. Вучич при этом предупредил, что помилует всех, против кого спецпрокуратура выдвинет обвинения, а до этого отмечал, что дело о снятии защитного статуса с объекта завели по указанию извне, «чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа».

Сам Селакович парировал, что спецпрокуратура целится в него, «чтобы поразить президента» и выразил уверенность, что процесс над ним «положит конец организованной преступной группировке, сформированной вокруг прокуратуры по борьбе с оргпреступностью».

Разрушить Сербию, оставить ее без инвесторов, без электричества, без зарплат, проводить всеобщие забастовки и все остальное, чтобы Сербия исчезла с карты успешных стран Александр Вучич президент Сербии

На фоне всего этого американцы предпочли сделать заявление об остановке проекта.

«Сербии причинен огромный ущерб, страна лишилась инвестиций в 750 миллионов евро, а общие потери составили полтора миллиарда»,— прокомментировал произошедшее Вучич. Подчеркнув, что протест преследовал цель «подорвать Сербию экономически» и «начинается как кампания в поддержку блокад против людей, которые ответственно и добросовестно выполняли свою работу», он пообещал «лично подать иск ко всем, кто участвовал в травле инвестора».