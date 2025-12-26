Реклама

23:09, 26 декабря 2025Наука и техника

У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию

У кометы 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию, связанную с частицами
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

У кометы 3I/ATLAS, которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем, выявили новую аномалию, связанную с характеристиками частиц, формирующих ее свечение. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, объект отличается необычным размером частиц, которые доминируют в светящемся потоке, направленном в сторону Солнца.

До этого стало известно, что комета изменила цвет на золотой под действием Солнца.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

